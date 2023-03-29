Kış geri döndü: Meteoroloji'den yoğun kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında bütün bölgelerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.