Kış geliyor: Türkiye'ye karın yağacağı tarih belli oldu!
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ başta olmak üzere kar yağışının tarihini verdi. Ankara'da yaşayanları da ilgilendiren tahmine göre Kasım ayı karlı geçecek.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına devam ediyor. Ökten son olarak sosyal medya hesabından Trakya bölgesi ve Ankara için vatandaşları heyecanlandıran bir haber verdi.
Ökten, söz konusu paylaşımında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ başta olmak üzere Ankara için karın yağacağı tarihe ilişkin bilgi verdi.
Ökten, "Kar haritası. 18 Kasım'a kadar Trakya ve Ankara dahil iç bölgeler kar yağışı alacak. 50 senaryonun ortalaması bunu veriyor. Elbette Doğu Anadolu daha fazla..." ifadelerini kullandı.
Ökten'in bu paylaşımının ardından kar yağışını seven vatandaşlar da heyecanlandı. Yakın zamanda kar takibi başlayacak.