Kış bitti diye sevinmeyin: Tarih verildi, Rusya'dan soğuk hava geliyor!
Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre 8-9 Mayıs tarihlerinde Türkiye’ye Rusya üzerinden soğuk hava dalgası gelebilir.
Meteorolojik tahminlerin paylaşıldığı Hava Forum isimli Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre mayıs ayında Türkiye’ye yeni bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıya gelebilir.
RUSYA ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA BEKLENİYOR
Yapılan paylaşıma göre 8-9 Mayıs civarı Rusya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava, dağlarda kar yapabilir.
KAR GELİYOR
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Yeni haftada, 8-9 Mayıs civarı Rusya üzerinden yurdumuza yeni bir soğuk hava gelebilir. Dağlarda kar yapabilir.”
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı'nın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu ile İç Ege'nin kuzey ve doğusunda; Düzce, Bolu ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.