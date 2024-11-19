Kış Aylarının Vazgeçilmezi Altın Kadar Değerlendi: Ihlamura Talep Çok, Ürün Az

Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur, yaz aylarının kurak geçmesi sebebiyle talebi karşılamıyor. Az hasat olmasından dolayı daha da değerli hala gelen ıhlamurun fiyatı da cep yakıyor.

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Kış Aylarının Vazgeçilmezi Altın Kadar Değerlendi: Ihlamura Talep Çok, Ürün Az

Hem faydaları hem de aromasıyla özellikle kış aylarında tercih edilen ıhlamur, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelmesi, öksürüğü kesmesi, ateş düşürücü ve terletici özellikleri sayesinde solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle tanınıyor. Ayrıca, boğaz ağrısı ve solunum yolundaki tahrişlere iyi gelmesi, iltihaplanmayı önleyici etkileri ve kemik iltihabı tedavisinde destekleyici rolüyle hem doktorlar hem de kullanıcılar tarafından tavsiye ediliyor.

Kış Aylarının Vazgeçilmezi Altın Kadar Değerlendi: Ihlamura Talep Çok, Ürün Az - Resim : 1
Düzce'de hizmet veren aktar Aydın Eren, "Kış geldi, havalar soğudu. Ihlamura olan talep arttı. Yoğun talep var çünkü soğuyan havalarla birlikte vatandaşlarda öksürükler başladı. Bunu önlemek için klasik bir yöntem olan ıhlamuru demleyip içiyorlar. Ancak bu sene kurak geçen yaz nedeniyle fiyatlar yükseldi" dedi.

Kış Aylarının Vazgeçilmezi Altın Kadar Değerlendi: Ihlamura Talep Çok, Ürün Az - Resim : 2

PİYASADAKİ ÜRÜN TALEPLERİ KARŞILAMIYOR

Yaz mevsiminin kurak geçtiğini ve ıhlamur ağaçlarının zarar gördüğünü ifade eden Eren, "Ürün yeterince toplanamıyor. Talep fazla ancak ürün az olduğu için fiyatlar yükseliyor. Piyasadaki ürün talepleri karşılamıyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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