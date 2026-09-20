Kış Adım Adım İstanbul'a Geliyor! AKOM Tarih Verdi, Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Etkili Olacak
Kış adım adım İstanbul'a yaklaşıyor. AKOM'un yayımladığı haftalık hava durumuna göre salı ve çarşamba günü yağmur yağması beklenirken, sıcaklıklar 16 derece seviyesine kadar gerileyecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
Rapora göre, İstanbul'da salı gününe kadar havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı belirtildi.
KIŞ ADIM ADIM GELİYOR
Gün içinde 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların akşam ve gece saatlerinde 16 dereceye kadar düşeceği kaydedildi.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR
AKOM'un raporunda, kentte 22 Eylül Salı günü gök gürültülü sağanak ve 23 Eylül Çarşamba günü sağanak görüleceği tahmin edildi.
İstanbul’da Hava pic.twitter.com/U2tsAOdY9H— AKOM (@ibbAkom) September 20, 2026
Kaynak: Haber Merkezi
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