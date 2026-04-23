Kırşehir'de Tarlada Gömülü Kadın Cesedi Bulundu

Kırşehir ile Nevşehir sınırındaki bir tarlada toprağa gömülü halde bir kadına ait cansız beden bulundu. İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerce çıkarılan cenaze morga kaldırılırken, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Yeniyapan köyü ile Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Büyükburnağıl köyleri arasındaki bir tarlada vatandaşlar, bir kısmı toprağa gömülü halde kadına ait bir cansız beden gördü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLECEK

Kadının cansız bedeninin, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Meclis Özel Oturumunda Konuşan Özgür Özel: 'Biz Boynumuzu Veririz Ama Boyun Eğmeyiz' Meclis Özel Oturumunda Konuşan Özgür Özel: 'Biz Boynumuzu Veririz Ama Boyun Eğmeyiz'
İddianamede 19 Yıl Hapis Talebi: Gazeteci Alican Uludağ'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda
Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı
Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi
Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? Ataşehir'de Seçim Tarihi Belli Oldu Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? İşte Seçim Tarihi
Başkent Tahran'da Patlama Sesleri Başkent Tahran'da Patlama Sesleri