Kırşehir'de Geç Başlayan Hasat Üreticiyi Memnun Etti: Kilosu 250 Liraya Satılıyor

Kaman'da ceviz üretimi, son yıllarda Mucur, Akpınar ve ilçedeki yeni kurulan bahçelerle daha da yaygınlaştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, ilçede 2024 yılı itibariyle toplamda 23 bin dekarda ceviz yetiştiriliyor. Bu yıl için yaklaşık 1.700 ton rekolte bekleniyor.

Kaman Cevizi, özellikle iç randımanı yüksek ve meyve başına ağırlığı 12-13 gram arasında değişiyor. Ayrıca, yüzde 60'a varan iç randımanı ve kaliteli yapısıyla dikkat çekiyor. Üreticiler, her yıl daha fazla gelir elde ederken, ceviz bahçelerinin büyümesi de devam ediyor.