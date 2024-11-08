Kırşehir'de Geç Başlayan Hasat Üreticiyi Memnun Etti: Kilosu 250 Liraya Satılıyor
Türkiye'nin önde gelen ceviz üretim merkezlerinden biri olan Kırşehir’in Kaman ilçesinde bu yıl, hasadın 2-3 hafta geç başlamasına rağmen verim ve kalite beklenenin üzerinde oldu. Kaman'da üretilen ve coğrafi işaretle tescillenen "Kaman Cevizi", bölgeye özgü özellikleriyle bu yıl da yüksek talep gördü.
Kaynak: AA
Kaman'da ceviz üretimi, son yıllarda Mucur, Akpınar ve ilçedeki yeni kurulan bahçelerle daha da yaygınlaştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, ilçede 2024 yılı itibariyle toplamda 23 bin dekarda ceviz yetiştiriliyor. Bu yıl için yaklaşık 1.700 ton rekolte bekleniyor.
Kaman Cevizi, özellikle iç randımanı yüksek ve meyve başına ağırlığı 12-13 gram arasında değişiyor. Ayrıca, yüzde 60'a varan iç randımanı ve kaliteli yapısıyla dikkat çekiyor. Üreticiler, her yıl daha fazla gelir elde ederken, ceviz bahçelerinin büyümesi de devam ediyor.
HASAT GEÇ BAŞLADI, ANCAK KALİTE ARTARAK DEVAM EDİYOR
Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen, bu yıl ceviz rekoltesinin oldukça iyi olduğunu belirterek, “Cevizlerimiz olgun, içi dolu ve büyük. Pazarlama konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Geç açan çeşitler verimi olumlu etkiledi, bu yüzden geç açan ceviz çeşitlerinin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp de, rekoltenin beklentilerin üzerinde olduğunu ancak bazı bölgelerde küçük çaplı zirai don yaşandığını belirtti. Gökalp, "Genel itibariyle güzel bir yıl geçirdik. Üreticilerimiz hasattan memnun" dedi.
FİYATLAR YÜKSELDİ
Kaman'da ceviz satışları da beklenenden iyi gitti. Ceviz esnafı Mustafa Aydoğan, "Kaman cevizi her zaman daha kalitelidir. Dışarıdan gelen cevizler olsa da vatandaş Kaman cevizinin farkını biliyor. Talep yüksek, satışlarda herhangi bir sıkıntı yok" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
Savcılı Meryemkaşı köyünde ceviz üreten ve pazarlayan Mehmet Şükrü Arslan ise, "Bu yıl geç başladık ama cevizlerimiz çok güzel oldu. Kilosu 180 ile 250 lira arasında satılıyor. Geç hasadın faydasını gördük" açıklamasını yaptı.
Ceviz üreticisi Tekin Tekin de, bu yıl verimin yüksek olduğunu ve pazarlama konusunda hiç zorluk yaşamadıklarını ifade etti. "Kaman cevizi, ince kabuğuyla her zaman tercih ediliyor. Bu yıl küçük, orta ve büyük boy cevizler hepsi güzel çıktı" diye konuştu.
Kaman'da ceviz üretimi artmaya devam ederken, hem üreticiler hem de tüketiciler kaliteye dayalı ürünler için yüksek fiyatları göze alıyor.