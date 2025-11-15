Kırşehir'de Dehşet! Yem Makinesine Düşen İşçi Öldü
Kırşehir'de yem karma makinesinin içine düşen hayatını kaybetti.
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde korkunç bir iş kazası yaşandı. Bağbaşı Mahallesi'nde özel mandırada çalışan yabancı uyruklu M.M.İ (26), dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
