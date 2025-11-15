Kırşehir'de Dehşet! Yem Makinesine Düşen İşçi Öldü

Kırşehir'de yem karma makinesinin içine düşen hayatını kaybetti.

Kırşehir'de Dehşet! Yem Makinesine Düşen İşçi Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde korkunç bir iş kazası yaşandı. Bağbaşı Mahallesi'nde özel mandırada çalışan yabancı uyruklu M.M.İ (26), dengesini kaybederek yem karma makinesinin içine düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cevizlibağ Metrobüs Yolunda Dehşet! Engelli Yolcu Hayatını KaybettiCevizlibağ Metrobüs Yolunda Dehşet! Engelli Yolcu Hayatını KaybettiGüncel

Küçükçekmece'de Dehşet! İş Yerinde ÖldürüldüKüçükçekmece'de Dehşet! İş Yerinde ÖldürüldüGüncel

Dehşet Komşuların Duyduğu Sesle Ortaya Çıktı! Yeni Doğan Bebeğini Poşete Koyup Havalandırma Boşluğuna AttıDehşet Komşuların Duyduğu Sesle Ortaya Çıktı! Yeni Doğan Bebeğini Poşete Koyup Havalandırma Boşluğuna AttıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kırşehir
Denizli'de Su Borusu Kazısında Gizemli Küpler... İçleri İnsan Kemiği Dolu! Su Borusu Kazısında Gizemli Küpler! İçleri İnsan Kemiği Dolu!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Zehirlenme Faciasında Flaş Gelişme! Gözaltı Sayısı Arttı, Otel Boşaltıldı Gözaltı Sayısı Arttı, Otel Boşaltıldı
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı
Zehirlenen Ailenin Fatih'te Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı Zehirlenen Ailenin Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı
Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı! 'Hiç Aklımıza Gelmeyecek Şekilde...' Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı
İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe