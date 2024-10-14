Kırmızı Işıkta Geçen Taksi Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi: 10 Yaralı

Başakşehir’de kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, taksideki 7 kişi ve otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kırmızı Işıkta Geçen Taksi Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi: 10 Yaralı

Başakşehir’de Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı saat 23.00 sıralarında üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.G. idaresindeki 34 TAJ 48 plakalı ticari taksi kırmızı ışıkta geçince Atatürk Bulvarı’ndan gelen M.A.’nın kontrolündeki 34 LN 0226 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kırmızı Işıkta Geçen Taksi Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi: 10 Yaralı - Resim : 1

10 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri takside sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma yaptı. Ticari takside şoför dahil 7 kişi yaralanırken otomobilde ise 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kapanan yol, belediye ekiplerinin kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Ekipler kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kırmızı Işıkta Geçen Taksi Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi: 10 Yaralı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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