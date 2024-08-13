Kırmızı Işık İhlali Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Yaralılar Var

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun üst kavşağında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi istikametine seyir halinde olan Avni C.'nin kullandığı Mercedes marka otomobil, Sorgun Bulvarından kavşağa çıkmakta olan Ramiz B.'nin kullandığı hafif ticari araca yandan; Ergün Y.'nin kullandığı servis minibüsüne ise ön tamponundan çarptı.

Kazada servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Esun T. ve Ayşe G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPMIŞ

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya sebep olan Avni C.'nin kırmızı ışık ihlali yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA