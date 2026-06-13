Kırmızı Bültenli Çete Üyeleri ve Zehir Tacirlerine Dev Darbe! 16 Ülkeden 90 Suçlu Getirildi

İçişleri Bakanlığı liderliğinde yürütülen dev operasyonla, aralarında kırmızı bültenle arananların da bulunduğu 90 organize suç örgütü üyesi ve zehir taciri, 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iade edildi.

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Kırmızı Bültenli Çete Üyeleri ve Zehir Tacirlerine Dev Darbe! 16 Ülkeden 90 Suçlu Getirildi
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İçişleri Bakanlığı, kaçarak yurt dışına sığınan suçlulara yönelik Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı iade operasyonlarından birine imza attı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın takibi sonucunda, uluslararası ve ulusal seviyede aranan toplam 90 firari suçlu Türkiye’ye geri getirildi.

16 ÜLKEDE YAKALANIP İADE EDİLDİLER

Türkiye'nin siber, istihbarat, narkotik ve kaçakçılık birimlerinin koordineli çalışması ve ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yapılan ortak operasyonlar neticesinde, firarilerin saklandığı ülkeler deşifre edildi.

Suçluların getirildiği ülkelerin tam listesi ve sayıları şöyle:

  • Gürcistan: 58 şahıs
  • Almanya: 12 şahıs
  • Bulgaristan ve Yunanistan: 3'er şahıs
  • Hollanda ve KKTC: 2'şer şahıs
  • Diğer Ülkeler: Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Japonya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland ve Ukrayna.


42'Sİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilmek üzere Türkiye'ye getirilenlerin 42'sinin Interpol tarafından dünya genelinde Kırmızı Bültenle arandığı açıklandı. Geri kalan 48 şüphelinin ise ulusal seviyede arama kaydı bulunan, organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirleri olduğu belirtildi.

TÜM BİRİMLER SAHADAYDI

Operasyonun arka planında, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıkları ortaklaşa yer aldı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz" mesajı vererek, operasyonlarda emeği geçen kahraman polisleri ve Adalet Bakanlığı personelini tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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