Kırmızı Bültenle Aranıyordu! Bir Çete Lideri Daha İstanbul'dan Çıktı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararları bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G.'nin de bulunduğu 81 kişi yakalandı.

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Kırmızı Bültenle Aranıyordu! Bir Çete Lideri Daha İstanbul'dan Çıktı

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde haklarında uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalama kararı bulunan kişilerin adreslerinin tespit edilerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 1 Temmuz-22 Temmuz tarihleri arasından adresleri belirlenen kişilere operasyonlar düzenledi.

BİR ÇETE LİDERİ DAHA İSTANBUL'DA YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda aralarında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G.'nin de bulunduğu 81 kişi yakalandı. Alexander G.'nin, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerden ise M.A. 24 yıl 7 ay 26 gün, S.B. 20 yıl 9 ay 10 gün, S.D. 14 yıl 8 ay 10 gün, M.K. 14 yıl 7 ay 15 gün, F.Ö. 13 yıl 5 ay 2 gün, O.K. 13 yıl 2 ay 22 gün, R.B. 12 yıl 6 ay, S.E.'nin12 yıl 6 ay hapis cezaları bulunduğu ortaya çıktı.

Yakalanan şüphelilerden 54'ünün ise 10 yıl altı cezası bulunduğu öğrenilirken 18 kişi ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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Kaynak: İHA

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