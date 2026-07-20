Kırmızı Bültenle Aranan Zanlı Bodrum'da Yakalandı
MİT ve emniyet ekiplerinin Bodrum'da düzenlediği ortak operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda döviz, altın ve bir soğuk kripto cüzdan ele geçirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi'nin Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunduğu tespit edildi.
Belirlenen adrese MİT ile emniyet birimlerince operasyon düzenlendi. Operasyonda Ashrafi, gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 45 bin euro, bir soğuk kripto cüzdan, altın ziynet eşyaları, iki kol saati ve altı cep telefonu ele geçirildi.
EŞİNİN DE GİRİŞ YASAĞI VARMIŞ
Operasyon sırasında Ashrafi'nin yanında bulunan eşi Fatima Dhahri'nin de 'uyuşturucu üretmek ve satmak' suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: