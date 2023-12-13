Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü İstanbul'da yakalandı

Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul'un Esenler ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnterpol'un çıkardığı Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul'da yapılan "Kafes-19" operasyonuyla yakalandığını duyurmuştu.

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Açıklamanın ardından Aloqlah ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre, Aloqlah'ın 11 Aralık 2019 tarihinde Beyrut Limanı'ndan Cidde Limanı'na gönderilen 6 milyon 480 bin tablet uyuşturucu hapın finansörü olduğunun tespit edilmesi üzerine 4 Ocak 2022 tarihinde hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. Türkiye'ye ise 7 Aralık 2019 tarihinde giriş yaptığı, daha sonra kısa süreli ikamet izinleri aldığı tespit edilen Aloqlah'ın Kırmızı Bülten kararı sonrası ikamet izninin iptal edildiği, şüphelinin 24 Şubat 2022 tarihinde ise istisnai vatandaşlık talebinde bulunduğu ancak talebinin reddedildiği ortaya çıktı.

Hakkında çıkarılan kırmızı bültenle arama kararı sonrası Türkiye'de de yakalanmamak için kaçak olarak yaşamaya başlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda Aloqlah'ın Esenyurt ilçesinde bir sitede kaldığı tespit edildi. Ekipler, söz konusu siteye bu sabah düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Sudi Arabistan'a teslim edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.