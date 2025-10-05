Kırmızı Bültenle Aranan 6 Suçlu Yakalanıp Türkiye'ye Getirildi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yine gerçekleştirilen bir operasyonu duyurdu. Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal düzeyde aranan iki kişinin yurt dışından getirildiğini açıkladı.

5 ÜLKEDE YAKALANDILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş Daire Başkanlığı yapılan koordineli çalışmaları sonucu; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şüpheliler yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Söz konusu şüpheli şahısların Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'da yakalandığı bildirildi.

🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 6 Suçluyu,

❌Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu,



GÜRCİSTAN(4), ALMANYA, ARNAVUTLUK, HIRVATİSTAN ve İRAN’dan Ülkemize Getirdik.



Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve… pic.twitter.com/YQ1xckQI6Y — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 5, 2025

Kaynak: Haber Merkezi