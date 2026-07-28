Kırmızı Bültenle Aranan 27, Ulusal Seviyede Aranan 38 Suçlu Ülkeye Getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27 suçlu ile ulusal seviyede aranan 38 suçlunun saklandıkları ülkelerde yakalanarak yurda iadelerinin sağlandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Gürcistan, Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanan 27'si kırmızı bültenle aranan toplam 65 suçlunun yurda iadesi sağlandı.

Açıklamada, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Ahbap Derneği Soruşturmasında Gülben Ergen İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi Ahbap Soruşturmasında Gülben Ergen İfade İçin Adliyede
MEB Yönetmeliği Baştan Aşağı Değişti: Velilere Randevu Şartı, Öğrencilere Yeni Kurallar MEB Yönetmeliği Baştan Aşağı Değişti: Velilere Randevu Şartı, Öğrencilere Yeni Kurallar
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem! Vali Davut Gül İmzasıyla Kaymakamlıklara Mescit Talimatı İstanbul'daki Okullarda Yeni Dönem
Rafael Leao Fenerbahçe İçin Geliyor Rafael Leao Fenerbahçe İçin Geliyor
Macron'dan Korkutan Yangın Açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Ağır Tablo Macron'dan Korkutan Yangın Açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Ağır Tablo
Antalya Kaş'ta Korkutan Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor Antalya'da Korkutan Yangın
Kavurucu Sıcaklar Geri Geliyor, Termometreler 40 Dereceyi Görecek Kavurucu Sıcaklar Arabistan'dan Geliyor