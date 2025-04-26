Kırklareli'yi Sağanak Vurdu

Kırklareli'nde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası sıcaklık düştü, caddelerde sokaklar göle döndü.

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Kırklareli'yi Sağanak Vurdu

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi. Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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