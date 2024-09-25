Kırklareli'nde Elektrik Kesintileri

Kırklareli’nde merkeze bağlı 2 köyde ve Babaeski ilçesinde bağlı Büyükmandıra beldesinde 1 mahallede yaklaşık 4 saat elektrik kesintisi yaşanacak.

TREDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde merkeze bağlı Dolhan köyü ile Babaeski ilçesinde bağlı Büyükmandıra beldesinde Hürriyet Mahallesinde 26 Eylül Perşembe günü 09:00 ile 13:00 saatleri arasında, Merkeze bağlı Koruköy köyünde ise 27 Eylül Cuma günü 09:00 ve 13:00 saatleri arasında kesintisi yaşanacağını duyurdu.

TREDAŞ, söz konusu kesintilerde elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA