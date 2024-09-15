Kırklareli'de Yangın Paniği: İnceleme Başlatıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesind anız yangını çıktı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, inceleme başlatıldı.

Kırklareli'de Yangın Paniği: İnceleme Başlatıldı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple anız yangını çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına köy sakinleri de su tankerleri ve ellerindekiler ile müdahale ettiler.

Yangın, Lüleburgaz İtfaiyesi ve Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu tarım arazileri zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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