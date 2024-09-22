Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.K, Y.E.D, N.B, A.E. ile G.D. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA