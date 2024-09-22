Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şüpheliler emniyete götürüldü.

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Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.K, Y.E.D, N.B, A.E. ile G.D. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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