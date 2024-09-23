Kırklareli'de Site Otoparkında Yangın! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İstiklal Mahallesi Mehmetçik Caddesi’nde saat 03.00 sıralarında bir sitenin bodrum katındaki otoparkta Erdinç Orcan'ın kullandığı otomobil, belirlenemeyen nedenle duvara çarpıp, alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyüp, otoparktaki diğer araçlara da sıçradı.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sitede oturanlar tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 12 kişi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemede duvara çarpan otomobilde mahsur kalan ve THY personeli olduğu öğrenilen Erdinç Orcan'ın cansız bedeni bulundu. Orcan'ın cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangında otoparktaki 5 araç kullanılamaz hale geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA