Kırklareli’de Orman Yangını Söndürüldü

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, yangın bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

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Kırklareli’de Orman Yangını Söndürüldü

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 40 dönüm alan zarar gördü.

Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı yangın bölgesine gelerek, söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaynak: İHA

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