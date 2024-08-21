Kırklareli'de Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Şahıslara Yönelik Operasyon!

Kırklareli'de haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişiden 13'ü kişi tutuklandı. 11 şahıs ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Kırklareli'de Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Şahıslara Yönelik Operasyon!

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Operasyon sonucunda, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 10 şahıs olmak üzere toplam 13 kişi kesinleşmiş hapis cezaları ile ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Geriye kalan 11 şahıs ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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