Kırklareli İl Genel Meclisi Toplandı

Kırklareli’nde İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda eylül ayı birleşimine ait tutanağın özeti okundu.

Son Güncelleme:
Kırklareli İl Genel Meclisi Toplandı

Kırklareli’nde İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli’nde İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı, İl Özel İdare Meclisi toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda Eylül ayı birleşiminde ait tutanak özeti okundu.

Meclis Başkanı Hakan Geriş, Şırnak Valisi olarak atanan Birol Ekici'ye başarılar diledi. Geriş, Kırklareli Valiliğine atanan Uğur Turan’a da hayırlı olması temennisinde bulundu.
Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş Pamuk Kek Yapmanın Yolu! Kimsenin Bilmediği Küçük Dokunuş
8 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 40 Gözaltı 8 İlde Suç Örgütü Operasyonu: 40 Gözaltı
İnsanları İşte Böyle Zehirliyorlar: Motokuryelerle Uyuşturucu Trafiği! Motokuryelerle Uyuşturucu Trafiği!
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe