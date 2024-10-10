Kırkağaç'ta Başlayan Tarla Yangını Ormana Sıçradı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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Kırkağaç'ta Başlayan Tarla Yangını Ormana Sıçradı

Söğütalan Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada saat 12.40 sıralarında başlayan yangın, tarlanın bitişiğindeki ormanlık alana sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve 7 su ikmal aracı sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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