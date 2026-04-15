Kırılan Vinç Kolu Güvenlik Konteynerini Biçti: 2 İşçi Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 263 Sokak üzerinde devam eden bir bina inşaatında çalışma yapıldığı sırada, vincin yük taşıyan kolu henüz belirlenemeyen bir nedenle kırıldı.

GÜVENLİK KULÜBESİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kırılan dev metal kol, inşaat girişinde yer alan ve güvenlik kulübesi olarak kullanılan konteynerin üzerine düştü. Olay sırasında kulübe içerisinde görev yapan 2 işçi, devrilen parçanın altında kalarak yaralandı. Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı işçiler, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası polis ekipleri inşaat alanında geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Vincin bakım kayıtları ve kırılma nedeni mercek altına alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA