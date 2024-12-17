Kırıkkale’de Halk Otobüsü ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı! Çok Sayıda Yaralı Var

Kırıkkale’de Kaletepe Mahallesi 1026. Sokak'ta 45 yaşındaki S.E. yönetimindeki halk otobüsü ile 25 yaşındaki Ç.G. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazanın ardından yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücüler ile yolculardan P.Ş. (32), H.G. (87), D.E. (52), G.U. (54) ve S.K. (34), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçlar, ekipler tarafından otoparka çekilirken, kaza için inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA