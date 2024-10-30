Kırıkkale'de Çiftçi Kan Ağlıyor: Kuraklık Hasadı Vurdu, Verim Azaldı

ŞEKER PANCARI NEDİR?

Ispanakgiller familyasına ait olan şeker pancarı, şeker kamışından sonra şeker üretiminde en önemli bitkidir. İki yıllık bir gelişim sürecine sahiptir; ilk yıl yaprak ve kökler oluşurken, ikinci yılda tohum ve çiçek kısımları gelişir. Dış görünüşü sarımtırak, içi ise beyaz ve etli olan şeker pancarının koni şeklinde dikkat çekici bir yapısı vardır.

Şeker üretimindeki önemiyle tanınan bu bitki, ayrıca mutfaklarda da birçok faydalı özelliği ile yer bulmaktadır. Şeker pancarından elde edilen melas, fabrikasyon sürecinde ortaya çıkan şurup olup, alkol ve maya gibi üretim alanlarında kullanılmaktadır. Ucuz maliyeti nedeniyle sitrik asit üretiminde de hammadde olarak tercih edilmektedir. Sitrik asit ise limon suyu gibi mutfak ürünlerinin yapımında kullanılmaktadır. Şeker pancarının yaklaşık yüzde dördü melas haline getirilerek kullanılır.