Kırıkkale'de Çiftçi Kan Ağlıyor: Kuraklık Hasadı Vurdu, Verim Azaldı
Kırıkkale'de yetersiz yağışlar, şeker pancarı üretiminde ciddi verim kaybına yol açtı. Çiftçiler, kuraklığın tarımsal üretimde giderek artan bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu yıl şeker pancarında yaklaşık yüzde 30 oranında verim kaybı yaşadıklarını ifade etti.
Kaynak: İHA
Keskin ilçesine bağlı Efendi köyünde başlayan şeker pancarı hasadında, çiftçiler olumsuz koşullardan dolayı zor günler geçiriyor. Bölgedeki su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi, özellikle şeker pancarı üreticilerini olumsuz etkiledi. Üreticiler, verim kaybının yanı sıra maliyetlerin de arttığını vurgulayarak, yaşanan kuraklığın önümüzdeki yıllarda daha büyük riskler doğurabileceği endişesini taşıyor.
Çiftçiler, kuraklık sorununa karşı acil önlemler alınması gerektiğini dile getirirken, tarımsal üretimin devamlılığı için su yönetiminin önemine dikkat çekiyor.
ŞEKER PANCARI NEDİR?
Ispanakgiller familyasına ait olan şeker pancarı, şeker kamışından sonra şeker üretiminde en önemli bitkidir. İki yıllık bir gelişim sürecine sahiptir; ilk yıl yaprak ve kökler oluşurken, ikinci yılda tohum ve çiçek kısımları gelişir. Dış görünüşü sarımtırak, içi ise beyaz ve etli olan şeker pancarının koni şeklinde dikkat çekici bir yapısı vardır.
Şeker üretimindeki önemiyle tanınan bu bitki, ayrıca mutfaklarda da birçok faydalı özelliği ile yer bulmaktadır. Şeker pancarından elde edilen melas, fabrikasyon sürecinde ortaya çıkan şurup olup, alkol ve maya gibi üretim alanlarında kullanılmaktadır. Ucuz maliyeti nedeniyle sitrik asit üretiminde de hammadde olarak tercih edilmektedir. Sitrik asit ise limon suyu gibi mutfak ürünlerinin yapımında kullanılmaktadır. Şeker pancarının yaklaşık yüzde dördü melas haline getirilerek kullanılır.
ŞEKER PANCARI FAYDALARI NELERDİR?
Kırmızı ve beyaz şeker pancarlarının faydaları arasında bazı benzerlikler bulunsa da, her iki türün de kendine has özellikleri vardır. Kırmızı pancar genellikle turşu ve pekmez yapımında kullanılırken, beyaz pancar esas olarak şeker üretiminde değerlendirilmektedir. İşte şeker pancarının başlıca faydaları:
Sindirim Sistemi Üzerindeki Etkisi: Şeker pancarının tüketimi, sindirimin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Yemeklerle birlikte tüketildiğinde sindirim sistemine olumlu katkılar sağlar.
Kansızlık Sorununa Çözüm: Kansızlık çeken bireyler, şeker pancarını diyetlerine ekleyerek kan hücrelerini artırabilirler.
Sinir Sistemine Faydası: Şeker pancarı, sinir hücrelerini olumlu yönde etkileyerek sakinleşmeyi ve huzurlu hissetmeyi destekler.
Kanserle Mücadele: Şeker pancarının suyu, kanser hastalığının etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.
Hipertansiyon Üzerindeki Etkisi: Tansiyonu düşürücü özelliği sayesinde, hipertansiyon hastalarının kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur.
Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Şeker pancarı, bağışıklık sistemini destekler, kanı temizler ve iltihapların önlenmesine katkıda bulunur.
Cilt Sağlığına Katkı: Cilt neminin dengelenmesine ve renginin iyileşmesine yardımcı olurken, kırışıklık oluşumunu da yavaşlatır.
Hamilelikteki Önemi: Şeker pancarındaki folat, hamilelikte bebeklerin omurga ve beyin gelişimine destek olur.
Şeker pancarının bu faydaları, onu sağlık açısından değerli bir gıda maddesi haline getirmektedir.