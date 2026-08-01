Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da CHP'den İstifa Edip YENİ Parti'ye Geçti

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Halkın değişim talebine kulak vermek adına Özgür Özel’in liderliğindeki YENİ Parti çatısı altında mücadele etme kararı aldım" diyerek istifasını resmen duyurdu.

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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da CHP'den İstifa Edip YENİ Parti'ye Geçti
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) istifa ve saf değiştirme fırtınası hız kesmeden devam ediyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, yaptığı yazılı açıklamayla uzun yıllardır siyaset yaptığı CHP'den istifa ettiğini ve Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti saflarına katıldığını ilan etti.

'YEPYENİI BİR YOLA ÇIKMA VAKTİ GELDİ'

Yazılı açıklamasında çok genç yaşlardan itibaren CHP’nin her kademesinde emek verdiğini ve Kırıkkale'ye hizmet etmenin ömrünün en büyük onuru olduğunu belirten Ahmet Önal, istifa gerekçesini halkın değişim talebine dayandırdı. Önal, kararını şu sözlerle kamuoyuna duyurdu:

"Siyaset; halkın umudunu taze tutmak, değişim talebine kulak vermek, adalet ve özgürlük mücadelesini daha güçlü bir zeminde, inançla geleceğe taşımaktır. Bugün, ülkemizin içinden geçtiği bu tarihi dönemeçte, yepyeni bir yola çıkma vakti gelmiştir. Bu inanç ve kararlılıkla Genel Başkanımız sayın Özgür Özel’in liderliğinde kurulan Yeni̇ Parti çatısı altında, ülkemizin aydınlık yarınları için mücadele etme kararı almış bulunuyorum."

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Kaynak: DHA

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