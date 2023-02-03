Kiralık araca kesilen trafik cezasını kim ödemeli? Yargıtay'dan karar
Kural ihlali nedeniyle kiralık aracın plakasına kesilen ceza, Yargıtay tarafından iptal edildi.
Yargıtay 7. Ceza Dairesi, araç kiralama firmasına ait araca yazılan cezayı, kiralayan kişinin ödemesi yönünde yaptığı itirazın reddedilmesini, kanuna aykırı bularak bozdu.
Dairenin kararına göre, bir firmadan araç kiralayan kişi, ters yöne girerek kural ihlali yaptı. İhlal nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği, araç plakasına 1228 lira idari para cezası uyguladı.
Cezanın tebliği üzerine firma, aracı kiralayan kişinin cezayı ödemesi gerektiğini belirterek, itirazda bulundu. İtiraz, sulh ceza hakimliğince reddedildi.
Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 7. Ceza Dairesi, verilen kararı yasalara aykırı bularak bozdu.