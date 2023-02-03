Kiralık araca kesilen trafik cezasını kim ödemeli? Yargıtay'dan karar

Dairenin kararına göre, bir firmadan araç kiralayan kişi, ters yöne girerek kural ihlali yaptı. İhlal nedeniyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği, araç plakasına 1228 lira idari para cezası uyguladı.