Kiralık Araca Kesilen Trafik Cezası Artık Bu Şekilde Ödenecek: Yargıtay Son Noktayı koydu

İstanbul’da bir araç kiralama firması, kiraladığı aracı ters yönde kullanan bir müşteri nedeniyle 1228 lira idari para cezasıyla karşılaştı. Cezanın tebliği sonrasında firma, bu cezanın kiralayan kişi tarafından ödenmesi gerektiğini belirterek itirazda bulundu. Ancak, sulh ceza hakimliği firmayı haksız bularak itirazı reddetti.