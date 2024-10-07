Kiralık Araca Kesilen Trafik Cezası Artık Bu Şekilde Ödenecek: Yargıtay Son Noktayı koydu

Yargıtay, kiralık araçlarla ilgili milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal niteliği taşıyan önemli bir karara imza attı.

Kaynak: AA

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Kiralık Araca Kesilen Trafik Cezası Artık Bu Şekilde Ödenecek: Yargıtay Son Noktayı koydu - Resim: 1

İstanbul’da bir araç kiralama firması, kiraladığı aracı ters yönde kullanan bir müşteri nedeniyle 1228 lira idari para cezasıyla karşılaştı. Cezanın tebliği sonrasında firma, bu cezanın kiralayan kişi tarafından ödenmesi gerektiğini belirterek itirazda bulundu. Ancak, sulh ceza hakimliği firmayı haksız bularak itirazı reddetti.

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Kiralık Araca Kesilen Trafik Cezası Artık Bu Şekilde Ödenecek: Yargıtay Son Noktayı koydu - Resim: 2

Adalet Bakanlığı, bu duruma itiraz ederek kanun yararına bozma talebinde bulundu. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonucunda yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak bozdu.

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Kiralık Araca Kesilen Trafik Cezası Artık Bu Şekilde Ödenecek: Yargıtay Son Noktayı koydu - Resim: 3

Yargıtay’ın gerekçeli kararında, araç kiralama şirketlerinin 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında araç kiralama tarihleri ve kiralayan kişilerin kimlik bilgilerini Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne (KABİS) kaydetmeleri gerektiği vurgulandı.

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Kiralık Araca Kesilen Trafik Cezası Artık Bu Şekilde Ödenecek: Yargıtay Son Noktayı koydu - Resim: 4

Bu kaydın yapılması durumunda, kiralama süresi içinde gerçekleşen kural ihlallerinin kiralayan kişi üzerinde uygulanması gerektiği ifade edildi. Mahkemenin, kiralama şirketinin itirazına ilişkin belgeleri idari kuruma göndermeden reddetmesi, Yargıtay tarafından yasalara aykırı bulundu.

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Kiralık Araca Kesilen Trafik Cezası Artık Bu Şekilde Ödenecek: Yargıtay Son Noktayı koydu - Resim: 5

Kararda, "İtirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309'uncu maddesi uyarınca anılan kararın bozulması, muteriz hakkında uygulanan idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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