Kiralık Araç Vurgunu! Tutanak Tutturmadılar, 'Hasar Var' Diyerek İcra Takibi Başlattılar

İstanbul’da aracına park halinde vurulan A.A. adındaki bir vatandaşa, sigorta şirketi aracılığıyla 10 Ekim 2024’te merkezi İstanbul Esenyurt, Bursa ve İzmir’de bulunan “Rol Rent a Car” firmasından ikame araç tahsis edildi. 17 Ekim’de Rol Rent a Car firması yetkilileri, aracı teslim almaya geldiğinde sağ ön çamurluğunda hasar olduğunu öğrenen A.A., polis çağırıp tutanak tutturmak istedi. Firma yetkilileri ise polislerin 4-5 saate anca geleceklerini ve bu kadar sürelerinin olmadıklarını söyleyerek aracı alıp götürdü. Daha sonra sigorta şirketi ve acente ile görüşen A.A., tutanak tutması gerektiğini öğrendi.

Haber7'de yer alan habere göre, dRol Rent a Car ile yeniden irtibata geçen A.A., firmadan bir yetkiliden hasarı kendisinin ödemesi gerektiğine yönelik cevap aldı. A.A., internette yaptığı kısa bir aramanın ardından Şikayet Var’da Rol Rent a Car ile aynı olayı yaşayan çok sayıda kişi olduğunu fark etti.

“POLİSİ BEKLEYEMEYİZ” DİYEREK TUTANAK TUTTURMADILAR

Kiralık araçta kasko olduğunu ve hasarı karşılamak istemediğini belirten A.A., yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Rol Rent a Car adındaki firma, aracı benden 17 Ekim 2024 Perşembe günü teslim almaya geldi. Ben işte olduğum için ablam ve kardeşim aracı kendilerine teslim etti. Firmadan gelen yetkili araca bakarken benim kardeşlerim aracın sağ ön çamurluğunda bir çizik olduğunu söyledi.

Ben de benden önce o hasarın olmadığını ve araç bendeyken olmuş olabileceğini söyledim. Hemen sigorta acentesi ile görüştüm. Polis çağırıp tutanak tutmamı istediler. Rol Rent a Car firmasından aracı almaya gelen yetkiliyi aradım. Polis çağırmak istediğimi söyledim. Kendisi bana polisin 4-5 saate anca geleceğini ve aracı başka bir kişiye kiralayacaklarını söyleyerek aracı alıp gitti.

Daha sonra Rol Rent a Car’a direkt ulaştım, hasarı benim ödemem gerektiğini söylediler. Ben de aracın kaskosu olduğunu ve bu hasarı kabul etmeyeceğimi söyledim. Tutanak tutmak istediğimi söylememe rağmen, ‘Biz dosyayı kapattık, aracı aldık. Geçti artık’ cevabını aldım.

ÖNCE 60 BİN, SONRA 35 BİN TL İSTEDİLER

Aracı teslim ettikten 1 gün sonra 18 Ekim’de yeniden Rol Rent a Car’dan bir yetkili ile irtibata geçtim. Hasarı karşılamak istediğimi söyledim. Benden 9 bin 600 TL hasar masrafı, değer kaybı, avukat ve mahkeme masrafı diyerek 60 bin TL istediler. ‘Bir günde hemen mahkemeye mi verdiniz?’ diye sordum, ‘bilmiyorum’ cevabını aldım.

“ARAÇ ŞU AN NEREDE BİLMİYORUM”

Aracı, onların istedikleri bir serviste tamir etmek istediğimi yineledim. Mahkemeye gerek olmaksızın anlaşarak masrafı karşılamak istediğimi belirttim. Aracın akıbetini sordum. Görüştüğüm yetkiliye ‘araç şu an nerede’ dedim, ‘Bilmiyorum, Avcılar’da olabilir, Ataşehir’de olabilir, Bursa’da olabilir. Araç şu an nerede bilmiyorum’ cevabını aldım.

60 bin TL ödeyemeyeceğimi söylediğimde de aynı kişi bana ’35 bin TL verirseniz bu işi kapatırız’ dedi. O parayı da ödeyemeyeceğimi söyledim. İstedikleri bir serviste yapılmasını ve masrafı karşılayacağımı söyledim. Değer kaybı olarak da 2-3 bin TL teklif ettim, kabul edilmedi.”

ARACI BİR GÜN ERKEN TESLİM ALMIŞLAR

Konuyu sigorta şirketi ile de paylaştığını söyleyen A.A., “Durumu sigorta şirketine de anlattım. Onlar da bana aracın 17 Ekim’de değil, 18 Ekim’de teslim etmem gerektiğini, bana tahsis edilen ikame araç süresini bir gün uzattıklarını söyleyerek şaşırdılar. Daha sonra sigorta şirketinden yetkililer Rol Rent a Car ile irtibata geçti. Benden 60 bin TL isteyip istemediklerini mail üzerinden sordular, onlar da ‘istemedik’ diye yanıt vermiş. Onlar da bir şey yapmadı. Tutanak tutun halledelim dediler. ” dedi.

“ARACI TESLİM ALDIKTAN 3 GÜN SONRA İCRA DAVASI AÇMIŞLAR”

Hem sigorta firması ile hem de Rol Rent a Car ile uzlaşma görüşmelerini sürdüren A.A., 26 Ekim'de e-Devlet'ten UYAP sistemine girdiğinde Bursa 5. Genel İcra Dairesi üzerinden hakkında icra takibi başlatıldığını fark etti.

A.A., “Adamlara hasarı ödeyeceğimi, anlaşmak istediğimi söylememe rağmen aracı teslim aldıktan 3 gün sonra icra davası açmışlar. 9 bin 600 TL hasar bedeli, küçücük bir çizik için 45 bin TL değer kaybı ve 8 bin 400 TL mahrumiyet bedeli, mahkeme masrafları ile birlikte toplamda 74 bin 379,87 TL icra takibi başlatmışlar.” dedi.



Rol Rent a Car firması tarafından A.A.'ya gönderilen icra dosyası

Büyükçekmece İcra Müdürlüğü'ne giderek hasar bedeli ile mahrumiyet bedelini kabul eden, 45 bin TL’lik değer kaybına ise kısmi itirazda bulunan A.A., “45 bin TL’yi neye göre, kime göre yazmışlar bilmiyorum. Değer kaybı bilirkişi tarafından mı belirleniyor, yoksa bunlar istediklerini yazabiliyor mu? Küçücük bir hasar için 45 bin TL değer kaybı görünce şoke oldum.” ifadelerini kullandı.



74 bin 380 TL istenen aracın hasarı

“RENT A CAR FİRMALARI SİSTEMİN AÇIĞINI BULMUŞ”

Konu ile ilgili başka bir Rent a Car firmasından yetkili ise bazı meslektaşlarının bu durumu kötüye kullandığını söyleyerek, “Rent a Car firmaları resmen sistemin açığını bulmuş. Normalde park halindeki araç kazalarına trafik polisi artık gelmiyor. Biz de böyle durumlarla karşılaştığımızda müşterilerimizi mağdur etmemek adına beyan ile hasarı yaptırıyoruz. Ancak bazı firmalar bu durumdan rant elde ederek vatandaşları zor duruma düşürüyor.” açıklamasında bulundu.

"RENT A CAR FİRMASI HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİYOR"

Arabulucu-Avukat Selen Karataş ise, söz konusu tutarın herhangi bir rapora dayanmadığını söyleyerek Rent a Car firmalarının bu yöntemle haksız kazanç elde ettiklerini belirtti.

Karataş, şunları söyledi;

"Müşterinin sosyal-ekonomik durumuna göre herhangi bir rapor olmadan kendilerine göre belirledikleri, tahsil edebileceklerini düşündükleri tutarla ilgili icra takibi başlatıyorlar. İcra takibine konu ettikleri tutar herhangi bir rapora dayanmamakta, herhangi bir mesneti de bulunmamaktadır. Kendisine icra takibi başlatılan ve itiraz işlemleriyle uğraşmak istemeyen müşteriler ilgili icra dairesine tutarı ödediğinde Rent a Car firması haksız bir kazanç elde etmiş oluyor. Rent a Car firmalarının aracı kiralayan müşterilerin hasarla ilgili beyanını içeren tutanakla kasko şirketinden aracın hasar bedelini ve değer kaybını talep edebilecekken aracı kiralayan kişilere icra takibi başlatmaları daha yüksek tutar tahsil etme ve haksız kazanç sağlama amacı taşıyor. Böyle bir durumla karşılaşan araç kiralayan müşterilerin 7 gün içerisinde ilgili icra dairesine itiraz etmeleri gerekmektedir."

FİRMA HAKKINDA ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Rol Rent a Car firması ile ilgili internette yapılan aramalarda özellikle Şikayet Var adlı sitede A.A.’nın yaşamış olduğu problemin benzerlerini birçok vatandaşın yaşadığı görüldü.

Gamze adındaki bir kullanıcı, 22 Temmuz 2024’te Şikayet Var’a yazdığı yazısında aracın aynasında ve lastiğindeki küçük bir hasar nedeniyle Rol Rent a Car firmasının kendisinden 88 bin TL aldığını ifade etti.

Bir başka kullanıcı ise kiraladığı aracı temiz teslim etmediği gerekçesiyle 250 TL yıkama ücreti verdiğini söyledi.

Söz konusu firma için araç kiralarken kredi kartından çekilen rehin (Provizyon) bedelini ödemediğine dair şikayetlerin de yer aldığı görüldü.

İşte Şikayet Var’da o firma ile ilgili yazılan şikayetlerden bazıları:

Kaynak: Haber7