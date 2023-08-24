Kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, kiracısını baltayla yaralayan F.B. ve kiracının oğlu P.S'nin Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. F.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Son Güncelleme:
Kiracısını baltayla yaralayan ev sahibi tutuklandı

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden F.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheli P.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ev sahibi F.B'nin yaraladığı kiracısı E.S'nin Edirne Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

E.S. hakkında da "polise mukavemet" suçundan açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yeniimaret Mahallesi Dirhemsiz Aralık Sokak'ta iki gün önce ev sahibi F.B. ve kiracısı E.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Kavgaya kiracının oğlu P.S. de dahil olmuştu.

Kiracısı E.S'yi baltayla yaralayan F.B. ile havaya ve polis ekiplerine doğru rastgele ateş eden P.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Ankara'dan ABD'ye Suriye'de tatbikat tepkisi Ankara'dan ABD'ye Suriye'de tatbikat tepkisi
İBB'den '65 yaş üstü' açıklaması: Ücretsiz İBB'den '65 yaş üstü' açıklaması: Ücretsiz
Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Bakın aslında ne işe yarıyor... Çay poşetlerini sakın çöpe atmayın! Bakın aslında ne işe yarıyor...
Eylül ayında zengin olacak 3 burç! Şansları yüzlerine gülecek ve para yağacak Eylül ayında zengin olacak 3 burç! Şansları yüzlerine gülecek ve para yağacak
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun: Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak, amaç 'Vay be, haksızlık etmişim' dedirtmek Ünlü SGK Uzmanı: Emekli maaşlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yapılacak
İslam Memiş'ten gram altın ve dolar için yeni tahmin: Rekor için rakam verdi! İslam Memiş'ten gram altın ve dolar için yeni tahmin: Rekor için rakam verdi!
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
36 ili sıcak hava dalgası vuracak: Termometreler o saatlerde sıcaktan patlayacak 36 ili sıcak hava dalgası vuracak: Termometreler o saatlerde sıcaktan patlayacak
En sinsi 3 burç belli oldu! Onlara sırrınızı verirken iki kere düşünün... En sinsi 3 burç belli oldu! Onlara sırrınızı verirken iki kere düşünün...