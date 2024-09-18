Kiracılar Dikkat Ev Sahiplerinden Yeni Yöntem! Kiracılar Bu Yolla 7 Günde Evden Çıkarılıyor

Yiğitcan, yaşanan anlaşmazlık sonucu konuyu yargıya taşıdığını, ancak kısa süre önce imzasının taklit edildiği bir tahliye taahhütnamesi aldığını söyledi. Yiğitcan, "Anlaşmazlık yaşadığımız için konu yargıya intikal etti. Yasal sınırlar içinde zam yapmamıza rağmen, daha önce imzalamadığım sahte bir tahliye taahhütnamesi ile karşılaştık" diye konuştu.