Kiracılar Dikkat Ev Sahiplerinden Yeni Yöntem! Kiracılar Bu Yolla 7 Günde Evden Çıkarılıyor
Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında dikkat çeken yeni bir yöntem ortaya çıktı. Sahte imza kullanılarak kiracılar, sadece 7 gün içinde evden çıkarılabiliyor. Ev sahipleri özellikle yaz tatili dönemlerinde bu yöntemi kullanarak kiracılardan boşaltma talep edebiliyor.
Kaynak: Ekonomim.com
Son dönemde yüksek kiraların etkisiyle artan ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları, sahte tahliye taahhütnameleriyle yeni bir aşamaya taşındı. Ev sahipleri, kiracıların imzalarını taklit ederek tahliye sürecini başlatmaya başladı. İtiraz süresinin yalnızca 7 gün olması nedeniyle kiracılar bu süreyi kaçırabiliyor ve evden çıkarılabiliyor.
Uzmanlar, son zamanlarda sahte tahliye taahhütnameleriyle ilgili davaların arttığını ve birçok kiracının bu 7 günlük süreyi kaçırdığı için evlerinden zorla çıkarıldığını belirtiyor.
Mali Müşavir Ömer Sadi Yiğitcan'ın yaşadığı benzer bir olay dikkat çekti. Yiğitcan, 2020 yılında kiraladığı taşınmazın el değiştirdiğini ve kendisinin ve ailesinin konutta yaşamaya devam ettiğini belirtti.
Yiğitcan, yaşanan anlaşmazlık sonucu konuyu yargıya taşıdığını, ancak kısa süre önce imzasının taklit edildiği bir tahliye taahhütnamesi aldığını söyledi. Yiğitcan, "Anlaşmazlık yaşadığımız için konu yargıya intikal etti. Yasal sınırlar içinde zam yapmamıza rağmen, daha önce imzalamadığım sahte bir tahliye taahhütnamesi ile karşılaştık" diye konuştu.