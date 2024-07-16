Kiracılar Dikkat! Bir Anda Evsiz Kalabilirsiniz... Ev Sahiplerinden 'Boş Tarih' Oyunu

Yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira fiyatlarına yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından enflasyon verilerine göre; yeni kiracının şu anda yıllık zam oranı yüzde 65 olarak hesaplandı. Kiracıların fiyatları ödeyemeyeceğini düşünen ev sahipleri birtakım şartlar sunmaya başladı. Bununla birlikte uzmanlar kira sözleşmesi yaparken 'boş tarih' detayına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Ev sahiplerinin dayattığı tahliye taahhütnamelerinin tarihine ve kapsamına dikkat edilmeden imzalanması, kiracıların ani bir şekilde evsiz kalmasına yol açabiliyor.

MAHKEME GEÇERSİZ SAYIYOR

Sabah'tan Murathan Yıldırım'a konuşan Avukat Zafer İşeri, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesiyle aynı tarihte imzalanmış görünmesi durumunda mahkemeler tarafından geçersiz sayıldığını belirtti.

İCRA YOLUYLA KİRACI EVDEN ÇIKARILIYOR

İşeri, "Bu durumu bilen ev sahipleri ve emlakçılar, kiracılara boş tarihli taahhütname imzalatıyor. Taahhütnamelerde bir onay tarihi ve bir de evden çıkış tarihi bulunuyor, ikisi de boş bırakılabiliyor. Sonrasında bu tarihler kiracının iradesi dışında dolduruluyor. Böylece, tahliye taahhütnamesi sanki ilerleyen aylarda imzalanmış ve karşılıklı irade sağlanmış gibi bir durum oluşturuluyor. Bu tür durumlarda ev sahipleri, mahkeme kararı olmadan, icra yoluyla kiracıyı hızlıca evden çıkarma hakkını elde ediyor" dedi.

BAŞVURULABİLECEK İDARİ KURUM YOK

Ev sahibinin boş tarihli taahhütnameyi şart koşması durumunda başvurulabilecek idari bir kurum bulunmadığını söyleyen İşeri, "Sözleşme serbestisi gereği, imzalar atılmadan yapılabilecek herhangi bir işlem yok. Ancak bu talep esnasında ses kaydı ya da yazışma gibi bir deliliniz varsa suç beyanında bulunabilirsiniz" dedi.

BOŞ TARİHE İMZA ATAN KİRACI NE YAPMALI?

Boş tarihli taahhütnameye imza atan vatandaşların panik yapmasına gerek olmadığını söyleyen İşeri, şunları kaydetti:

"Yeter ki haklarını bilsinler. Eğer imzaladıkları taahhütname, kendi iradesi dışında ileri bir tarihte yapılmış gibi gösterilirse, bu durum da irade sakatlamasına girer. Kiracının suç beyanında bulunarak 'Ben hatayla ve bilmeden imza attım' deme hakkı bulunuyor."

EV SAHİPLERİNDEN KİRACILARI ZORLAYACAK ŞARTLAR

Ev sahiplerinin şartları arasında ‘memur olma’, ‘maaş bordrosu talebi’, ‘mevcut iş yerinde üç yıl çalışma şartı’, ‘hanede iki kişinin çalışması veya bir emekli olması’ ve ‘kefil’ başta geliyor. Bazı ev sahiplerinin kiracılarından GBT, kredi kartı bilgisi, findeks raporu bile istediği de belirtiliyor.