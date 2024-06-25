Kiracı ile ev sahibinin kavgasında mahalle karıştı!

Esenyurt’ta ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan “evden çıkartma” kavgasında ortalık karıştı. Kavga anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kiracı ile ev sahibinin kavgasında mahalle karıştı!

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi, uzun süredir çıkartmaya çalıştığı kiracısıyla karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma giderek büyürken taraflar birbirine girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga ekiplerin müdahalesi sonrası sona ererken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

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