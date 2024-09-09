Kıraç Konseri ile Kurtuluş Etkinlikleri Son Buldu

Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali, düzenlenen Kıraç konseri ile son buldu. Türk bayraklarının göklerde dalgalandığı konserde katılımcıların seyir zevki doruklara ulaştı.

Son Güncelleme:
Kıraç Konseri ile Kurtuluş Etkinlikleri Son Buldu

Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali, Manuş Baba, Özlem Özdil, Perdenin Ardındakiler ve İnci Mercan konserlerinin ardından ünlü sanatçı Kıraç konseri ile son buldu. Kula Belediyesi’nin düzenlediği 102. yıl kurtuluş etkinlikleri ve Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen konserde yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kıraç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel eserlerini seslendiren sanatçı Kıraç’a hep bir ağızdan eşlik eden binlerce katılımcı, Kıraç’ın sahne performansıyla seyir zevkini doruklara kadar yaşadı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Polisin Durdurduğu Araçtan Ceset Çıktı Polisin Durdurduğu Araçtan Ceset Çıktı
Mutsuz ve Huzursuzlar! Doğuştan Mutsuz 4 Burç Belli Oldu Mutsuz ve Huzursuzlar! Doğuştan Mutsuz 4 Burç Belli Oldu
Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Bu İki Sebze Yan Yana Konulursa Çürüyor
Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası