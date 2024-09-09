Kıraç Konseri ile Kurtuluş Etkinlikleri Son Buldu

Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali, Manuş Baba, Özlem Özdil, Perdenin Ardındakiler ve İnci Mercan konserlerinin ardından ünlü sanatçı Kıraç konseri ile son buldu. Kula Belediyesi’nin düzenlediği 102. yıl kurtuluş etkinlikleri ve Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen konserde yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kıraç, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel eserlerini seslendiren sanatçı Kıraç’a hep bir ağızdan eşlik eden binlerce katılımcı, Kıraç’ın sahne performansıyla seyir zevkini doruklara kadar yaşadı.

Kaynak: AA