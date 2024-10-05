Kimyasal Koku Ekipleri Alarma Geçirdi

Yoğun kimyasal koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kimyasal Koku Ekipleri Alarma Geçirdi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yoğun kimyasal koku ihbarı AFAD ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi civarında akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yoğun kimyasal koku ihbarları yapıldı. İhbar üzerine 6 uzman personel ve 2 araçtan oluşan AFAD KBRN ve jandarma ekipleri, bölgeye geldi. Ekipler tarafından bölgeden numuneler alındı. Çevre Şehircilik ekipleri de söz konusu bölgede faaliyet gösteren bir fabrikada inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kokunun oluşturduğu alanda insan sağlığına etki edecek bir sorunun oluşmadığı bildirildi. Konuya ilişkin incelemeler sürüyor.

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