Kimsenin Beğenmediği Bu Eski Tabaklara Antikacılar Para Basıyor: Her Evde Bulunuyordu

1970 ve 1980'li yıllarda Türkiye'de oldukça popüler olan sarı tabak takımları, günümüzde antika niteliği kazanmış durumda. Evlerin köşelerine kaldırılan ve unutulmaya yüz tutmuş bu tabaklar, şu an altın fiyatlarını bile geride bırakacak bir değere sahip.

Geçmişte severek kullanılan pek çok ürün, günümüz modasına ve tasarım anlayışına göre eski ve demode görünebilir. Ancak, bir zamanlar evlerin baş köşelerinde yer alan bu sarı tabaklar, artık çatı katlarından ve dolaplardan çıkıp koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. 70'li ve 80'li yıllarda sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşan bu nostaljik tabaklar, artık antikacılarda yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.

Geçmişin zarafetiyle üretilen bu tabaklar, zamanla evlerdeki raflardan kaldırılmış olsa da, günümüzde yeniden değer kazanarak koleksiyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi