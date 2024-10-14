Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor

Indiana Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, ABD vatandaşlarının sosyal güvenlik numaralarını ezberleme şekillerine göre farklı zeka türlerine sahip olabileceklerini ortaya koydu. Bu çalışmayı Türkiye’ye uyarlayan uzmanlar ise 11 haneli T.C. kimlik numaralarının ezberlenme şeklinin, zeka türleri hakkında ipuçları verdiğini açıkladı.

Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor - Resim: 1

Çalışmaya göre, T.C. kimlik numarasının ezberlenme biçimi, kişinin bilişsel yetenekleri ve öğrenme tarzı hakkında önemli bilgiler sunuyor. Birçok kişi, yaşam boyu kullanacağı bu numarayı erken yaşlardan itibaren ezberlerken, bu ezberleme şekli farkında olmadan zeka türlerine dair önemli işaretler taşıyabiliyor.

Uzmanlar, en yaygın kullanılan beş farklı ezberleme formatını inceledi ve kimlik numaralarının genellikle şu sıralamalarla ezberlendiğini tespit etti:

- 4+4+3
- 4+3+2+2
- 3+2+2+2+2
- 3+3+2+3
- 3+3+3+2

Araştırmanın sonuçlarına göre, farklı ezberleme yöntemleri zeka türleri ile ilişkilendiriliyor.

İşte farklı ezberleme şekillerine göre değişiklik gösteren zeka türleri...

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