Kimlik Numarasını Ezbere Bilen Herkesi İlgilendiriyor

Çalışmaya göre, T.C. kimlik numarasının ezberlenme biçimi, kişinin bilişsel yetenekleri ve öğrenme tarzı hakkında önemli bilgiler sunuyor. Birçok kişi, yaşam boyu kullanacağı bu numarayı erken yaşlardan itibaren ezberlerken, bu ezberleme şekli farkında olmadan zeka türlerine dair önemli işaretler taşıyabiliyor.

Uzmanlar, en yaygın kullanılan beş farklı ezberleme formatını inceledi ve kimlik numaralarının genellikle şu sıralamalarla ezberlendiğini tespit etti:

- 4+4+3

- 4+3+2+2

- 3+2+2+2+2

- 3+3+2+3

- 3+3+3+2

Araştırmanın sonuçlarına göre, farklı ezberleme yöntemleri zeka türleri ile ilişkilendiriliyor.

İşte farklı ezberleme şekillerine göre değişiklik gösteren zeka türleri...