Kimlik Doğrulama da Durdurmaya Yetmedi, Dolandırıcıların Yeni Yöntemi 'Pes' Dedirtti

İnternet ilanlarına kimlik doğrulama sistemi gelince, dolandırıcılar metot değiştirdi. Şimdi de ilan sahiplerinin hesaplarını çalıp, telefon numarası değiştirerek, fiyat düşürüp ya da yeni ilan verip kapora dolandırıcılığı yapıyorlar.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, mağdur taraf konuyu mahkemeye taşıdığında, hesabı çalınan kişi dolandırıcı pozisyonuna düşüyor. Hatta hakkında yakalama kararı bile çıkıyor. Vurguncular hedefe aldıkları kişi “sarı site” diye bilinen platformdan aradığını söyleyerek “İlanınızın yeterince görüntülenme almadığını görüyoruz. Etkileşiminizi artırmak için ‘gold üyelik’ paketi hediye edeceğiz. Bunun için telefonunuza gelen şifre ve onay mesajını bize söyleyiniz” diyerek hesabı ele geçiriyorlar. Mevcut ilanın fiyatını piyasa şartlarının altına düşürerek cazip hâle getirip, arayan kişilerden kapora alıyorlar.

Geçen hafta hesabı çalınan Kâmil Bilgiç gazetemize şu açıklamayı yaptı: Malum siteden aradılar ve üyeliğimi ücretsiz yükselteceklerini söylediler. Benden istedikleri şifreyi ve onay mesajını verdim. Ardından hesabımın kapandığını söyledi. Konuyu site yönetimine bildirdim, ancak geri dönüş bir sonraki güne kadar uzadı. Bu süre zarfında 950 bin liraya ilana koyduğum arabamı 750 bin liraya düşürmüşler. Telefon numarasını değiştirerek. Aynı gün içinde Arzu Örgülü isimli şahıstan 15 bin lira kapora almışlar. Konunun benim ile ilgisi yok. Ancak dava benim adıma açıldı. Son olarak hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine mağdur kişiye kaporasını göndererek davadan vazgeçmesini sağladım.