Kim Milyoner Olmak İster'de 'Müge Anlı' sorusu: Yarışmacı zor anlar yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada, Müge Anlı'nın programına çıkarak kaybolan muhabbet kuşunu arayan 90 yaşındaki 'Ayşe Teyze' ile ilgili soru, yarışmacıya zor anlar yaşattı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.
Yarışmanın dün yayınlanan bölümünde çıkan bir soru, sosyal medyada gündem oldu.
'Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 'Ayşe Teyze'nin muhabbet kuşu Maviş'i bulma hikayesi ile ilgili bir soru soruldu.
Tatil için gittiği Balıkesir'de kuşunu kaybeden 90 yaşındaki 'Ayşe Teyze', kaybolan kuşu Maviş'in bulunması için Müge Anlı'ya başvurmuştu.
'Ayşe Teyze', yaptığı duygusal çağrıda, "Bulup alan varsa Allah razı olsun onlardan. Ne olur bana geri getirsinler kuşumu. Onsuz hiçbir şey yapamıyorum" demişti.
Balıkesir'den yapılan canlı yayınla 'Ayşe Teyze' ve Maviş birbirlerine kavuşmuştu. Maviş'i gören 'Ayşe Teyze'nin sevinci izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.
İlk olarak kedi yanıtını veren yarışmacı, sorunun doğru cevabını bulamadı.
3 şık arasında zorluk yaşayan yarışmacı, son hakkını 'muhabbet kuşu'ndan yana kullandı. Doğru yanıtı bulan yarışmacı bir sonraki soruya geçti.
Başarılı yarışmacı, yarışmadan 50 bin TL para ödülüyle ayrıldı.