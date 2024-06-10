Kim Milyoner Olmak İster'de 'Müge Anlı' sorusu: Yarışmacı zor anlar yaşadı

'Ayşe Teyze', yaptığı duygusal çağrıda, "Bulup alan varsa Allah razı olsun onlardan. Ne olur bana geri getirsinler kuşumu. Onsuz hiçbir şey yapamıyorum" demişti.

Balıkesir'den yapılan canlı yayınla 'Ayşe Teyze' ve Maviş birbirlerine kavuşmuştu. Maviş'i gören 'Ayşe Teyze'nin sevinci izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.