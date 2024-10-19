Kim Milyoner Olmak İster’de Geceye Damga Vuran Anlar: Yarışmacının O Kararı Büyük Takdir Topladı

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı Rahime Danışmaz, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek kazanacağı ödülü Gazze’deki yardıma muhtaç insanlara bağışlamak istediğini söyledi. Danışmaz’ın bu açıklaması büyük takdir topladı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de Geceye Damga Vuran Anlar: Yarışmacının O Kararı Büyük Takdir Topladı

Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster dün akşam 1116. bölümüyle ekrana geldi. Yarışmaya katılan Rahime Danışmaz, kazandığı para ödülünü Gazze’ye bağışlayacağını açıkladı. Danışmaz’ın bu kararı sosyal medyada büyük beğeniyle karşılandı.

“GAZZE’DEKİ KARDEŞLERİMİZE BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM”

Yarışmanın başlangıcında kısa bir konuşma yapan 31 yaşındaki sosyoloji bölümü mezunu Rabia Danışmaz, “Gazze’ye yaklaşık 80 bin bomba atıldı. Ayakta bina kalmayınca bu sefer çadırları bombalamaya başladılar. Yaklaşık 1 senedir bununla muhatap oluyoruz, Gazze’deki insanları izliyoruz. Oradaki ve şu anda zulüm altında nerede bir insan varsa, gerek dualarımızla gerek yardımlarımızla onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Nasipse buradan eğer bir miktar para kazanabileceksem bunu Gazze'deki kardeşlerimize ve ihtiyacı olan herkese bağışlamak istiyorum” dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’de Geceye Damga Vuran Anlar: Yarışmacının O Kararı Büyük Takdir Topladı - Resim : 1

100 BİN TL ÖDÜL ALDI

Rahime Danışmaz’ın karşısına “Hangisi maydanozgillerden değildir?” sorusu çıktı. Yanıt seçenekleri olarak ise A. Maydanoz ve dereotu, B. Kimyon ve kereviz, C. Kişniş ve anason, D. Nane ve kekik şıkları sunuldu.

Soruyu yanıtlamakta güçlük yaşayan Danışmaz, yarışmadan çekilme kararı aldı. Doğru cevap ise D. Nane ve kekik olarak açıklandı.

200 bin TL’lik soruda yarışmadan çekilerek 100 bin TL ödül almaya hak kazanan yarışmacının bu parayı Gazze’ye bağışlayacak olması ise büyük takdirle karşılandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Geceye Damga Vuran Anlar: Yarışmacının O Kararı Büyük Takdir Topladı - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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