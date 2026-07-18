Kilyos'un En Hassas Koruma Sınırları Yeniden Çizildi

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Megakent İstanbul'un kuzey ormanları ve sahil şeridini barındıran en kritik ekolojik bölgelerinden biri için yeni bir hukuki düzenlemeye gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü teknik çalışmaların ardından, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Kilyos Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı'nın koruma sınırlarında köklü bir değişikliğe gidildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre İstanbul'un Sarıyer ilçesi sınırları içinde ilan edilen Kilyos Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanı sınırlarının, kroki ve koordinat listesinde belirtilen şekilde değiştirilmesine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince karar verildi.

Kaynak: AA