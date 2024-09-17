Kilosunu 4 Liradan Bile Alan Olmayınca Bedava Dağıttı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir çiftçi, tarlasından satamadığı patatesleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Kaynak: İHA

Kilosunu 4 Liradan Bile Alan Olmayınca Bedava Dağıttı - Resim: 1

Alaca'da çiftcilik yapan Mahmut Tonbul, 10 dönümlük alandan hasat ettiği patatesi satışa çıkardı. Anlaşma sağladığı bir tüccarın patateslerin bir kısmının ebatlarının küçük olduğunu bahane ederek patatesleri almamasına tepki gösteren Tonbul, ilçe merkez ve köylerden isteyenlerin tarlaya gelip patatesleri ücretsiz alabileceğini haber verdi. Bunun üzerine vatandaşlar tarlaya gelerek, patatesleri topladı.

Kaynak: İHA

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