Kilis’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kilis’te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Kilis’te Av. Mehmet Yeşilçimen Caddesi'nde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 79 AAP 554 plakalı motosiklet ile Ş.Y. idaresindeki 27 ATG 429 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Ş.Y. ile M.S. olay yerine gelen 112 ekiplerince Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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