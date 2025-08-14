Kilis'te Mahalleyi Korkutan Olay! İnceleme Başlatıldı

Kilis’te gaz kaçağı ile birlikte çıkan ses nedeniyle panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Korku ve paniğe neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kilis'te Mahalleyi Korkutan Olay! İnceleme Başlatıldı
Kilis'te kent merkezindeki Altınüzüm Mahallesi'nde iddiaya göre, bir sokakta yapılan altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusuna temas edilmesi sonucu gaz kaçağı meydana geldi.

Gaz kaçağı ile birlikte çıkan ses nedeniyle panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak gaz kaçağına müdahale etti.

Korku ve paniğe neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

