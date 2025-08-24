Kilis'te Korkunç Son! Kayıp Çocuk Kuyuda Ölü Bulundu
Kilis’te kayıp olan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu, evine yakın metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kilis Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak’ta dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu kaybolmuştu.
İhbarla olay yerine gelen jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, hassas burunlu köpek eşliğinde arama çalışmaları başlatmıştı.
Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu, evine yakın metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: