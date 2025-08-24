Kilis'te Korkunç Son! Kayıp Çocuk Kuyuda Ölü Bulundu

Kilis’te kayıp olan 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu, evine yakın metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu.

Kilis Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak’ta dün akşam saatlerinde 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh adlı kız çocuğu kaybolmuştu.

İhbarla olay yerine gelen jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, hassas burunlu köpek eşliğinde arama çalışmaları başlatmıştı.

Kaynak: İHA

