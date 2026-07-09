Kilis'te Akılalmaz Gıda Skandalı: Baskın Yapılan Marketten 10 Yıllık Kurtlanmış Gıda Çıktı

Kilis'te bir markete düzenlenen zabıta baskınında, son kullanma tarihi 2016 yılında dolmuş ve ambalajının içinde kurtlar türemiş yüzlerce ürün ele geçirildi. İşletmeye ceza yağarken halk sağlığını tehdit eden mallar yakılarak imha edildi

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Kilis'te Akılalmaz Gıda Skandalı: Baskın Yapılan Marketten 10 Yıllık Kurtlanmış Gıda Çıktı
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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi yıllar önce geçen ve satışa sunulan yüzlerce ürün tespit edildi.

REYONLARDA 'KURTLANMIŞ' İNSAN SAĞLIĞI

Denetimlerde, 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de raflarda bulunduğu belirlendi ve bazı ürünlerde de böcekler ve kurtlar tespit edildi.

Kilis'te Akılalmaz Gıda Skandalı: Baskın Yapılan Marketten 10 Yıllık Kurtlanmış Gıda Çıktı - Resim : 1

Zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen iş yeri hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı. El konulan yüzlerce ürün, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

Kilis'te Akılalmaz Gıda Skandalı: Baskın Yapılan Marketten 10 Yıllık Kurtlanmış Gıda Çıktı - Resim : 2

'BİZ GİDİNCE ESKİ ÜRÜNLERİ DEPODAN ÇIKARIYORLAR'

Denetim sırasında açıklama yapan zabıta personeli, söz konusu iş yerinin düzenli olarak denetlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız zaman zaman 'Bu kadar tarihi geçmiş ürün varsa neden denetim yapılmıyor?' diye soruyor. Ancak kayıtlarımızda da görüldüğü gibi bu iş yerine sık sık denetim gerçekleştiriyoruz. İş yeri sahibinin eski tarihli ürünleri daha sonra yeniden raflara koyduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kilis'te Akılalmaz Gıda Skandalı: Baskın Yapılan Marketten 10 Yıllık Kurtlanmış Gıda Çıktı - Resim : 3

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini ve gerekli cezai işlemler yapılacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kilis gıda Denetim
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