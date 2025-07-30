Kilis'in Kahvaltıdaki Gözdesi Tescillendi

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Kilis’in asırlık lezzetlerinden kahvaltılık zahter, Kilis Belediyesi’nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaret alarak tescillendi.

Kilis Belediyesi’nin başvurusuyla kahvaltılık zahter, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaretle tescillendi. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, tescillenen zahteri tadarken bu lezzetin Kilis’in kültürel mirası olduğunu vurguladı.

Başkan Bilecen, "Bu şehrin her değerine sahip çıkacağımıza söz vermiştik. Bugün de kahvaltılık Kilis zahterimize sahip çıktık. Kadim şehrimizin kadim lezzetlerinden biri olan zahterimize hayırlı olsun" dedi.



Bilecen, "Kırık leblebi, karpuz ve kavun çekirdeği, menengiç, sumak, bulgur, beyaz ve kahverengi susam, kimyon, kekik, kişniş, toz kırmızı biber ve tuz gibi birçok doğal ürünün kavrulup toz haline getirilmesiyle hazırlanan kahvaltılık Kilis zahteri, genellikle zeytinyağı ve isteğe göre taze zahterle karıştırılarak ekmeğe basılarak tüketiliyor. Eskiden sadece kahvaltı sofralarında yer bulan zahter, günümüzde Antep fıstığı, ceviz ve fındık gibi malzemelerle zenginleştirilerek lüks restoranlarda da meze olarak sunuluyor" diye konuştu.





Kaynak: AA